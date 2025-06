Форум підприємців від Forbes Ukraine повертається: дати, теми і спікери

У Києві 26 та 27 червня 2025 року відбудеться форум підприємців від Forbes Ukraine. На учасників чекають виступи понад 60 спікерів, а також 20 сесій та понад 10 воркшопів.

Форум підприємців від Forbes Ukraine

26 червня – ваша відповідь кризам цього року. Ресурси та рішення під час війни: гроші, таланти, дані.

27 червня – бізнес-театр. Нецензуровані розповіді майстрів підприємництва. Про біль, переборювання і кайф від буття собою.

Зараз дивляться

Серед ключових меседжів форуму підприємців у 2025 році:

Ідея як прорив: як знайти нішу, де немає конкуренції, і створити бізнес-модель, яку неможливо скопіювати.

Ресурси: системність управління, автоматизація рутини, скорочення витрат та інші джерела підвищення ефективності.

Команда: як створювати команди, що грають на випередження.

У гостей також буде можливість відвідати воркшопи, щоб перейняти практичні інструменти від експертів і застосувати нові підходи в своєму бізнесі. Програма включає, зокрема:

Точки конкурентної переваги: як зробити так, щоб обирали саме вас – Марія Миронюк, креативна директорка, стратег і коуч в Myroniuk Consulting, Андрій Миронюк, засновник Myroniuk Consulting.

Опис бізнес-процесів як основа для систематизації бізнесу – Наталя Заверуха, авторка книги Безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси.

Серед спікерів і учасників форуму: Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній Nova (Нова пошта); Лев Жиденко, співзасновник мережі магазинів Аврора; Лідія Сметана, засновниця бренду одягу One By One; Олександр Губаренко, СЕО компанії Spraga; Світлана Павелецька, засновниця інтим-бутику N’joy; Ігор Гут, співзасновник шведсько-українського проєкту DYB; Олена Полікарчик, засновниця White Dental Group, та інші.

Не пропустіть можливість почути проривні ідеї, знайти джерела зростання та переосмислити свій бізнес на форумі підприємців від Forbes Ukraine. Квитки можна придбати за посиланням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.