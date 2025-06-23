Міноборони спростувало фейк про збір даних у додатку Резерв+

У мережі почала поширюватися інформація про те, що мобільний додаток Резерв+ нібито збирає цифрові дані українців, включно з геолокацією. Однак у Міноборони України це спростували.

Міноборони спростувало фейки про Резерв+

В оборонному відомстві повідомили, що інформація про нібито збір геолокації та цифрових даних користувачів додатком Резерв+ – неправдива.

Така дезінформація має на меті підірвати довіру до цифрових сервісів держави, посіяти сумніви щодо їх роботи та створити перешкоди для мобілізації в Україні.

Зараз дивляться

У Міноборони наголосили:

додаток не відстежує геолокацію, оскільки там немає GPS-трекерів або прихованих інструментів збору даних (це можна перевірити самостійно в налаштуваннях);

скриншоти та фрагменти коду, що поширюються в соціальних мережах, не мають стосунку до Резерв+. Наведений код – типовий для багатьох програм, а згадані сторонні модулі взагалі не використовуються в Резерв+;

програма працює тільки з тими даними, які користувач сам подає через BankID, і з окремими даними з держреєстру Оберіг.

Зазначається, що всі процеси є прозорими, а система пройшла перевірки відповідно до українського законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів інформаційної безпеки.

Міноборони закликає українців не реагувати на інформаційні вкидання, перевіряти інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.