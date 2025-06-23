Перевіряємо всі факти, які з’являються: Садовий про скандал зі збором коштів

Львів звернувся до посольств України в Італії та Італії в Україні із запитом про те, чи перебуває Назарій Гусаков зі СМА, якого підозрюють у шахрайстві з коштами на лікування, на державній або муніципальній програмі підтримки.

Садовий про ситуацію щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Як заявив міський глава Львова Андрій Садовий, зараз з’являється багато запитів від журналістів щодо ситуації з Назарієм Гусаковим. За його словами, перевіряються всі факти.

– Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на державній або муніципальній програмі підтримки, – зазначив він.

Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом, крім підтримки від міста Львова і благодійних внесків, стверджує Садовий.

Зараз дивляться

За його словами, Львів готовий надалі купувати необхідні ліки для Назара Гусакова та іншого чоловіка, який перебуває на цій програмі. Але ці ліки можна отримати лише у Львові, згідно із процедурою.

Садовий зазначив, що минулого тижня коротко поспілкувався з Назаром, який підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Сімейна лікарка знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Як зазначив мер, там живе його мама.

Андрій Садовий стверджує, що Назар виїхав не після того, як спалахнув скандал. Він розповів, що це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання.

Хлопець підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним, наголосив мер.

Він додав, що Львів співпрацює з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями, передає всі наявні документи та факти для зʼясування правди.

Кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова

У Національній поліції повідомили, що розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зараз встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому в незаконних оборудках, зазначили у Нацполіції.

Нещодавно у соціальних мережах спалахнув скандал через можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі коштовного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.

Відомі журналісти та лідери думок активно поширювали інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках, внаслідок чого вдалося залучити широку громадську підтримку та відповідно кошти.

Згодом користувачі почали висловлювати занепокоєння через відсутність звітності за зібрані гроші. За попередніми даними, використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Президент Володимир Зеленський назвав скандальною та неприємною ситуацію зі зборами на користь Гусакова та можливих випадків шахрайства.

Фото: Андрій Садовий, Назарій Гусаков

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.