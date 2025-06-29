Сколько есть времени спрятаться: эксперт об ориентировочном времени прилета ракет

У Украине едва ли не ежедневно раздаются сигналы воздушной тревоги. Большинство украинцев уже привыкли к неприятному сигналу, а кто-то вообще прекратил обращать на него внимание.

Воздушная тревога стала частью нашей жизни, однако не стоит забывать, что именно она оповещает о вероятной опасности — прилете вражеской ракеты.

Факты ICTV разбирались, сколько есть времени, чтобы спрятаться после воздушной тревоги, как место запуска влияет на время прилета ракеты и сколько в среднем летят различные типы крылатых ракет.

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Как работает воздушная тревога

Всех интересует, кто именно включает сигнал тревоги, или это происходит автоматически, а как вообще узнают, что нужно ее включить в определенном регионе?

В общем, выявление угрозы с воздуха в Украине — работа радиолокационных подразделений Воздушных сил ВСУ.

Именно они фиксируют все вражеские воздушные цели как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Подразделения имеют специальные радары слежения. Когда на них появляется вражеский летательный объект, направляющийся в сторону Украины, дается команда Воздух.

Дежурный Воздушных сил ВСУ сразу звонит по спецсвязи и передает соответствующую команду.

После этого сирену включают местные власти. Воздушную тревогу включают по факту взлета ракеты, то есть понятно лишь ее ориентировочное направление.

Именно в этом направлении и включают сигнал тревоги по областям. К сожалению, определить точное место ее прилета очень сложно.

Сколько летят различные типы ракет

Россия выпускает по территории Украины баллистические и крылатые ракеты. Чаще всего в отчетах Генштаба фигурируют несколько типов ракет:

Искандер-М

Точка-У

Калибр

Оникс

Искандер-К — крылатая наземного базирования;

ракеты Х-101 и Х-555 — крылатые воздушного базирования.

В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги — от 10 до 30 мин.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что на время прилета ракет от их запуска влияют несколько факторов — место, с которого выпущена, скорость и тип ракеты, а также координаты цели.

— Нужно понимать, что есть разные места базирования, из которых выпускают крылатые ракеты. От этого и зависит, сколько нужно времени, чтобы среагировать не только гражданам, но и ПВО. Также важный фактор — тип ракеты, который используют против того или иного города, потому что у разных ракет разная скорость полета, структура, концепция использования, — отмечает Коваленко.

Чаще всего Россия выпускает ракеты со своей территории, с территории временно оккупированного Крыма, из акватории Черного моря.

— Из временно оккупированного Крыма РФ обстреливает Одессу и область ракетами П-800 Оникс. Эти ракеты запускаются с береговых комплексов, их максимальная скорость — 3000 км/ч, а до Одессы расстояние почти 200 км. То есть ракета долетит за минуты, — говорит военный эксперт.

Бывают случаи, когда ПВО реагируют на ракеты быстрее, чем сигнал воздушной тревоги.

Именно поэтому мы не всегда слышим тревогу, когда выпускается ракета. Стоит отметить, что воздушная тревога — это лишь предупредительный сигнал возможной угрозы.

Наилучшая ситуация на реагирование ракет в Центральной, Южной и Западной Украине. Александр Коваленко объясняет, поскольку расстояние больше — у ПВО есть больше времени, чтобы перехватить и сбить ракету.

— Для центральных регионов РФ пыталась использовать крылатые ракеты Калибр и Х-101. Они имеют сверхзвуковую скорость, однако их часто замечают. Пока они находятся в нашем воздушном пространстве, их фиксируют и сбивают. То есть дальние районы Украины имеют больше времени, чтобы обеспечить безопасность граждан, — говорит эксперт.

Поэтому от ракетных ударов России больше всего страдают прифронтовые и приграничные регионы Украины.

Угадать, какую ракету будет выпускать РФ, невозможно, поэтому угроза остается для каждого региона Украины.

Таким образом, не стоит пренебрегать предупредительными сигналами, после общей тревоги лучше сразу спуститься в укрытие.

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