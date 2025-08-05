Чем опасны Шахеды с противотанковыми минами: новая угроза с неба

Страна-агрессор Россия продолжает совершенствовать средства террора против мирного населения Украины. Сейчас зафиксирована новая тактика — дроны-камикадзе типа Shahed теперь запускаются с прикрепленными противотанковыми минами.

Что известно о Shahed с противотанковыми минами, читайте в нашем материале.

Shahed с противотанковыми минами: что известно

Мины ПТМ-3 срабатывают не при контакте, а при приближении техники и реагируют на изменение магнитного поля. Такая особенность делает их чрезвычайно опасными для любого транспорта.

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После активации в боевой режим их почти невозможно обезвредить, ведь любое движение или наклон активирует дополнительный сенсор, что приводит к взрыву.

Некоторые из них могут быть оснащены механизмом самоликвидации с таймером от 8 до 24 часов. Однако сейчас этот механизм часто отсутствует, что увеличивает опасность для гражданского населения даже после окончания боев.

Корпус мины имеет специальную форму с кумулятивными выемками, размещенными так, чтобы одна из них всегда была направлена вверх, независимо от того, как мина упадет. Это обеспечивает максимальный поражающий эффект.

Что несут кассеты с противотанковыми минами

Как сообщил эксперт по военным радиотехнологиям Сергей “Флеш” Бескрестнов в Telegram, опасные находки были обнаружены в нескольких областях после последней массированной атаки. Речь идет о минах типа ПТМ-3, которые оккупанты размещают под крыльями беспилотников, следовательно каждый дрон может переносить как минимум две такие мины.

Цель запуска дронов Shahed с противотанковыми минами пока остается непонятной. Однако не исключено, что россияне пытаются заминировать дороги общего пользования или устраивать атаки на объекты агросектора Украины. Такие предположения высказал Бескрестнов.

Shahed с противотанковыми минами: характеристики

Противотанковая мина ПТМ-3 — это советский инженерный боеприпас, созданный в 1980-х годах для поражения бронетехники и машин на колесах.

Основные характеристики:

Габариты: длина 33 см, ширина 8,4 см;

Масса: 4,9 кг, из которых 1,8 кг составляет взрывчатое вещество;

Рабочий температурный диапазон: от -40 до +50°C;

Время активации после установки: 1-2 минуты.

ПТМ-3 оборудована магнитным детонатором, который реагирует на металлические объекты массой от 50 до 100 граммов, а также защитой от перемещения, что делает невозможным ее обезвреживание вручную.

Ее размещают дистанционно с помощью кассет КПТМ-3. При подрыве она способна пробить дно машины, повредить гусеницы или вызвать воспламенение, а также нанести травмы экипажу.

Чем опасны Шахеды с противотанковыми минами

Военный аналитик Павел Нарожный пояснил, что основное назначение ПТМ-3 — это создание минных полей для остановки вражеской техники. Их можно устанавливать артиллерийскими снарядами, авиаударами или системами залпового огня, такими как РСЗО Ураган и Смерч.

При сбросе с воздуха кассета открывается, мины разлетаются, прикрепленные к тросам, которые выдергивают чек. Это активирует пиропатрон, который сгорает за 1-2 минуты Ведь именно столько времени нужно, чтобы мина достигла земли и стала в боевое положение.

Детонатор ПТМ-3 реагирует на технику с расстояния до 1-1,5 метра. Кумулятивная часть позволяет пробить броню до 25 см, разрушить гусеницы или вызвать пожар в машине. Более того, она улавливает изменение магнитного поля, поэтому любая попытка ее переместить, и даже легкое прикосновение, может привести к взрыву.

Мина оснащена таймером, который можно установить на 16, 24 или 48 часов. После этого времени она самостоятельно взрывается. Это снижает потребность в разминировании, но несет угрозу для гражданского населения.

Нарожный подчеркивает, что обезвреживание ПТМ-3 чрезвычайно рискованно. Самый безопасный метод — это уничтожение с большой дистанции, например, огнем из снайперской винтовки или пулемета не ближе чем за 500 метров. Однако лучше просто переждать, пока она самоликвидируется.

Нарожный отметил, что российские войска уже давно активно применяют противопехотные мины типа ПТМ-3 в войне против Украины, в частности для дистанционного минирования местности. Например, эти мины использовались во время наступления на Харьков. Тогда кассетные боеприпасы с ПТМ-3 разбрасывались по городу, нанося ущерб гражданской инфраструктуре.

Эксперт считает маловероятным использование таких дронов для атак на города в глубоком тылу, хотя и не исключает полностью такой возможности.

По его словам, скорее всего, российские силы будут применять ПТМ-3 для минирования зон вблизи линии фронта с целью ограничения передвижения украинской техники. Несмотря на то, что эти мины считаются устаревшими, они до сих пор остаются эффективными благодаря простоте использования, высокой опасности и сложности обезвреживания.

Как противодействовать дронам с ПТМ-3

Нарожный объяснил, что борьба с Шахедами, которые несут мины ПТМ-3, не отличается от общей тактики противодействия беспилотникам такого типа. Их можно сбивать из пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) или даже с вертолетов.

Основная сложность заключается не в самих дронах, а в последствиях их применения: после сброса мин обезвреживание заминированных территорий является очень опасным и ресурсоемким процессом.

Для эффективного противодействия такой угрозе необходим комплекс мер:

усиление систем противовоздушной обороны для перехвата Шахедов,

проведение разведки для выявления мин,

привлечение специализированных саперных подразделений к разминированию.

Кроме того, эксперт призвал гражданское население в потенциально опасных районах быть максимально осторожными, избегать подозрительных предметов и сообщать о них соответствующим службам. ПТМ-3, несмотря на свой возраст, остается серьезной угрозой, которая требует бдительности и слаженных действий со стороны как военных, так и гражданских.

Как защититься от Шахедов с минами

На территории Сумской области специалисты зафиксировали случай использования беспилотника противника, сбитого Силами обороны, который имел под крыльями кассетные элементы с противотанковыми минами типа ПТМ-3.

Национальная полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять максимальную внимательность, особенно во время движения сельскохозяйственной техникой или другими транспортными средствами по полевым дорогам, где высокая трава может скрывать взрывоопасные предметы.

В случае обнаружения предмета, похожего на мину, следует:

немедленно остановить технику;

отойти на безопасное расстояние;

позвонить в полицию по номеру 102.

Это также касается вражеских беспилотников, которые остались неповрежденными после падения. Они могут содержать как основные боевые заряды, так и дополнительные элементы — минные ловушки или датчики, реагирующие на попытку перемещения или разборки.

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