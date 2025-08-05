Чим небезпечні Шахеди з протитанковими мінами: нова загроза з неба

Країна-агресор Росія продовжує вдосконалювати засоби терору проти мирного населення України. Зараз зафіксовано нову тактику – дрони-камікадзе типу Shahed тепер запускаються з прикріпленими протитанковими мінами.

Що відомо про Shahed з протитанковими мінами, читайте в нашому матеріалі.

Shahed з протитанковими мінами: що відомо

Міни ПТМ-3 спрацьовують не під час контакту, а під час наближення техніки та реагують на зміну магнітного поля. Така особливість робить їх надзвичайно небезпечними для будь-якого транспорту.

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Після активації в бойовий режим їх майже неможливо знешкодити, адже будь-який рух або нахил активує додатковий сенсор, що призводить до вибуху.

Деякі з них можуть бути оснащені механізмом самоліквідації з таймером від 8 до 24 годин. Однак наразі цей механізм часто відсутній, що збільшує небезпеку для цивільного населення навіть після закінчення боїв.

Корпус міни має спеціальну форму з кумулятивними виїмками, розміщеними так, щоб одна з них завжди була спрямована догори, незалежно від того, як міна впаде. Це забезпечує максимальний уражальний ефект.

Що несуть касети з протитанковими мінами

Як повідомив експерт з військових радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов у Telegram, небезпечні знахідки було виявлено в декількох областях після останньої масованої атаки. Йдеться про міни типу ПТМ-3, які окупанти розміщують під крилами безпілотників. Отже, кожен дрон може переносити щонайменше дві такі міни.

Мета запуску дронів Shahed з протитанковими мінами наразі залишається незрозумілою. Проте не виключено, що росіяни намагаються замінувати дороги загального користування або влаштовувати атаки на об’єкти агросектора України. Такі припущення висловив Бескрестнов.

Shahed з протитанковими мінами: характеристики

Протитанкова міна ПТМ-3 – це радянський інженерний боєприпас, створений у 1980-х роках для ураження бронетехніки та машин на колесах.

Основні характеристики:

габарити: довжина 33 см, ширина 8,4 см;

маса: 4,9 кг, з яких 1,8 кг становить вибухова речовина;

робочий температурний діапазон: від -40 до +50 °C;

час активації після встановлення: 1–2 хвилини.

ПТМ-3 обладнана магнітним детонатором, який реагує на металеві об’єкти масою від 50 до 100 грамів, а також захистом від переміщення, що унеможливлює її знешкодження вручну.

Її розміщують дистанційно за допомогою касет КПТМ-3. Під час підриву вона здатна пробити дно машини, пошкодити гусениці або спричинити займання, а також завдати травм екіпажу.

Чим небезпечні Шахеди з протитанковими мінами

Військовий аналітик Павло Нарожний пояснив, що основне призначення ПТМ-3 – це створення мінних полів для зупинки ворожої техніки. Їх можна встановлювати артилерійськими снарядами, авіаударами або системами залпового вогню, такими як РСЗВ Ураган і Смерч.

Під час скидання з повітря касета відкривається, міни розлітаються, прикріплені до тросів, які висмикують чеку. Це активує піропатрон, який згорає за 1–2 хвилини Адже саме стільки часу потрібно, щоб міна досягла землі та стала в бойове положення.

Детонатор ПТМ-3 реагує на техніку з відстані до 1–1,5 метра. Кумулятивна частина дозволяє пробити броню до 25 см, зруйнувати гусениці або спричинити пожежу в машині. Ба більше, вона вловлює зміну магнітного поля, тому будь-яка спроба її перемістити та навіть легкий дотик може призвести до вибуху.

Міна оснащена таймером, який можна встановити на 16, 24 або 48 годин. Після цього часу вона самостійно вибухає. Це знижує потребу в розмінуванні, але несе загрозу для цивільного населення.

Нарожний підкреслює, що знешкодження ПТМ-3 надзвичайно ризиковане. Найбезпечніший метод – це знищення з великої дистанції, наприклад, вогнем зі снайперської гвинтівки чи кулемета не ближче ніж за 500 метрів. Проте краще просто перечекати, доки вона самоліквідується.

Нарожний зазначив, що російські війська вже давно активно застосовують протипіхотні міни типу ПТМ-3 у війні проти України, зокрема для дистанційного мінування місцевості. Наприклад, ці міни використовувалися під час наступу на Харків. Тоді касетні боєприпаси із ПТМ-3 розкидалися по місту, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.

Експерт вважає малоймовірним використання таких дронів для атак на міста в глибокому тилу, хоча й не відкидає повністю такої можливості.

За його словами, найімовірніше, російські сили будуть застосовувати ПТМ-3 для мінування зон поблизу лінії фронту з метою обмеження пересування української техніки. Попри те, що ці міни вважаються застарілими, вони досі залишаються ефективними завдяки простоті використання, високій небезпеці та складності знешкодження.

Як протидіяти дронам з ПТМ-3

Нарожний пояснив, що боротьба з Шахедами, які несуть міни ПТМ-3, не відрізняється від загальної тактики протидії безпілотникам такого типу. Їх можна збивати з кулеметів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) або навіть із вертольотів.

Основна складність полягає не у самих дронах, а в наслідках їхнього застосування: після скидання мін знешкодження замінованих територій є дуже небезпечним та ресурсоємним процесом.

Для ефективної протидії такій загрозі необхідний комплекс заходів:

посилення систем протиповітряної оборони для перехоплення Шахедів,

проведення розвідки для виявлення мін,

залучення спеціалізованих саперних підрозділів до розмінування.

Крім того, експерт закликав цивільне населення в потенційно небезпечних районах бути максимально обережними, уникати підозрілих предметів і повідомляти про них відповідні служби. ПТМ-3, попри свій вік, залишається серйозною загрозою, яка потребує пильності та злагоджених дій з боку як військових, так і цивільних.

Як захиститися від Шахедів з мінами

На території Сумської області фахівці зафіксували випадок використання безпілотника противника, збитого Силами оборони, який мав під крилами касетні елементи з протитанковими мінами типу ПТМ-3.

Національна поліція звертається до громадян з проханням проявляти максимальну уважність, особливо під час руху сільськогосподарською технікою або іншими транспортними засобами польовими дорогами, де висока трава може приховувати вибухонебезпечні предмети.

У разі виявлення предмета, схожого на міну, слід:

негайно зупинити техніку;

відійти на безпечну відстань;

зателефонувати до поліції за номером 102.

Це також стосується ворожих безпілотників, які залишилися неушкодженими після падіння. Вони можуть містити як основні бойові заряди, так і додаткові елементи — мінні пастки чи датчики, що реагують на спробу переміщення або розбирання.

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