Вступ-2025: оприлюднені рекомендації до зарахування на бакалаврат

У 2025 році алгоритм адресного розміщення вступників на бакалаврат спрацював за логікою виставлених пріоритетів і результатів.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Вступ-2025: 60% рекомендовано за першим пріоритетом

За його словами, такий спосіб робить систему зрозумілішою, справедливішою та чеснішою, а також підсилює відповідальність вибору.

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Рекомендації до зарахування вже доступні в електронних кабінетах вступників. Загалом їх отримали 176 376 осіб, з яких:

65 493 — на бюджет;

110 883 — на контракт.

Цьогоріч уперше алгоритм розподіляв не лише місця державного замовлення, а й контрактні (у тому числі з грантом).

Серед тих, хто отримав бюджет:

61 178 — денна форма;

4 315 — заочна форма.

За квотами:

Квота-1 — 4 060 осіб (з них 728 — заочна форма);

Квота-2 — 4 960 осіб (з них 129 — заочна форма).

Разом це 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Винницький відзначив, що ця цифра викликає занепокоєння і буде проаналізована окремо.

Серед ключових результатів:

60% вступників рекомендовано за першим пріоритетом;

86% — за одним із трьох перших пріоритетів.

Всього було створено майже 210 тис. електронних кабінетів, із них у роботі алгоритму взяли участь 195 тис. вступників. Близько 20 тис. не отримали рекомендацій за жодним пріоритетом, але зможуть вступити на контракт на наступному етапі після 11 серпня.

Винницький нагадав: якщо навпроти однієї з поданих заяв з’явився статус «Рекомендовано» — саме за цією заявою можна навчатися, виконавши вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

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