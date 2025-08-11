Затримка потягів Укрзалізниці у реальному часі – де перевірити

Затримки потягів Укрзалізниці – це неприємне явище, яке спричиняє незручності для пасажирів. Особливо в умовах війни та підвищеного навантаження на транспортну систему такі ситуації трапляються досить часто.

Утім, Укрзалізниця пропонує кілька простих і зручних способів, щоб оперативно отримати інформацію про запізнення поїздів і вчасно скоригувати свої плани.

Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Затримка поїздів Укрзалізниці: як перевірити

Для тих, хто перебуває на вокзалі, найпростіше дізнатися про затримку поїзда через оголошення диктора, електронне табло або звернувшись до довідкового бюро (якщо воно працює на станції). Також можна отримати інформацію від провідника чи начальника поїзда, якщо пасажир уже в дорозі.

В епоху цифрових технологій популярним і зручним варіантом є перевірка інформації онлайн.

Як перевірити затримки поїздів Укрзалізниці:

УЗ Веземо Серед офіційних ресурсів є портал, де в режимі реального часу відображаються всі затримки поїздів по Україні. Достатньо зайти на сайт, щоб отримати актуальні дані про час прибуття.

Затримка поїздів На офіційному сайті Укрзалізниці в розділіможна переглянути список потягів, які запізнюються на конкретну станцію. Для цього потрібно ввести назву станції, на якій пасажир наразі перебуває або планує бути.

Такий спосіб підійде, якщо на самій станції немає електронного табло. Тож інформація буде доступна онлайн і допоможе відстежити затримки поїздів саме на цій точці маршруту. Утім, варто враховувати, що сервіс показує дані лише по обраному пункту прибуття, а не по всьому маршруту руху поїзда.

Також офіційні чат-боти Укрзалізниці в Telegram та Viber дозволяють оперативно отримувати інформацію про затримки, вибравши відповідну опцію в меню.

Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці в додатку УЗ

У мобільному додатку УЗ у вкладці Табло можна вибрати станцію й побачити, які поїзди очікуються з запізненням. Тут поруч із номером потяга зʼявиться відповідна позначка. Для кожного поїзда вказано номер, маршрут та орієнтовний час затримки у хвилинах.

Де подивитися інформацію про затримку поїздів, якщо немає інтернету

У випадку відсутності інтернету інформацію можна дізнатися за допомогою гарячої лінії Укрзалізниці:

0 800 503 111 — дзвінок безкоштовний з усіх операторів в Україні.

Використання цих сервісів допомагає пасажирам бути поінформованими про зміни в русі поїздів й уникнути неприємних сюрпризів під час подорожі.

Читайте також Київ, Одеса, Кривий Ріг: Укрзалізниця додає рейси на серпень

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.