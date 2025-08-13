В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 14 населенных пунктов

В Донецкой области из 14 населенных пунктов планируют вывезти семьи с детьми.

О принудительной эвакуации жителей опасного региона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Принудительная эвакуация в Донецкой области: что известно

Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, эвакуация охватит город Белозерское, села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также поселок Святогоровка, села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степы Добропольской общины.

По данным ОВА, в настоящее время в этих населенных пунктах находится около 1 150 детей. Местным властям поручено во взаимодействии с правоохранительными органами быстро организовать перевозку семей в безопасные регионы и обеспечить надлежащие условия проживания.

— Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности, — отметил Филашкин в обращении.

Напомним, что 24 июля в Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации и принято решение вывезти 928 детей из 10 населенных пунктов.

