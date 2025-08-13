На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 14 населених пунктів

На Донеччині з 14 населених пунктів планують вивезти родини із дітьми.

Про примусову евакуацію жителів небезпечного регіону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Примусова евакуація на Донеччині: що відомо

Згідно з рішенням регіональної комісіії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, евакуація охопить місто Білозерське, села Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади, а також селище Святогорівка, села Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

За даними ОДА, наразі у цих населених пунктах перебуває близько 1 150 дітей. Місцевій владі доручено у взаємодії з правоохоронцями швидко організувати перевезення сімей до безпечних регіонів та забезпечити належні умови проживання.

— Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку, — зазначив Філашкін у зверненні.

Нагадаємо, що 24 липня у Донецькій області було розширено зону примусової евакуації та ухвалено рішення вивезти 928 дітей із 10 населених пунктів.

