Російська пропаганда поширює фейк про підготовку “ударів ЗСУ” по Краматорську — ЦПД

Ворожі медіа поширюють фейкові новини, що нібито Збройні сили України готуються вдарити по Краматорську.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропаганда РФ поширює фейк про удари України по Краматорську

За словами працівників робочого органу Ради національної безпеки та оборони України, російська пропаганда вкотре намагається створити інформаційне алібі власним воєнним злочинам.

Адже заява про артилерійські удари Сил оборони по Краматорську не має жодного підтвердження та є класичним інструментом дезінформації, який Кремль регулярно використовує для перекладання відповідальності за теракти проти мирного населення на саму Україну.

Насправді саме російські війська систематично обстрілюють українські міста, руйнуючи цивільну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки.

Такі атаки мають усі ознаки терористичних дій і є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експерти наголошують, що, поширюючи подібні фейки, Кремль намагається заздалегідь виправдати нові удари по мирних містах України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

