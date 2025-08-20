Українці за кордоном отримали доступ до цифрового нотаріату в усіх 120 посольствах

Від сьогодні, 20 серпня, автоматизоване подання документів для здійснення нотаріальних дій запроваджена у всіх 120 посольствах і консульствах України за кордоном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Цифровий нотаріат для українців за кордоном

За його словами, з 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, а тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи онлайн через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС е-Консул у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть у зручний для себе час подати онлайн заяву на здійснення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, а також усі необхідні документи.

Для цього не потрібно попередньо відвідувати дипустанову. Після подання заяви онлайн треба лише прийти, щоб забрати готовий документ.

Статистика за липень та серпень свідчить про те, що новою послугою скористатися вже майже 500 громадян України.

– Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави, – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року українці за кордоном (на той момент у 40 країнах світу) можуть подавати документи для нотаріальних дій онлайн завдяки системі е-Консул.

