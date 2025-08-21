Офицер-морпех корректировал удары по своему подразделению – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в бригаде морпехов ВСУ агента ФСБ, который корректировал вражеские удары и вербовал других воинов.

Агент ФСБ в рядах ВСУ: что известно

По данным следствия, агентом ФСБ был командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном направлении.

Установлено, что военного завербовали через родственников, которые остались на временно оккупированной территории Луганской области.

Предатель передавал оккупантам геолокации для ударов по своему подразделению, запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами.

Кроме того, по заданию кураторов ФСБ, он вербовал других военных для создания агентурной сети.

Во время обысков у задержанного изъяли флеш-носитель с секретными данными и два телефона, через которые он контактировал с российской спецслужбой.

В настоящее время офицеру объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

