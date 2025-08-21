Офіцер-морпіх коригував удари по своєму підрозділу – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у бригаді морпіхів ЗСУ агента ФСБ, який коригував ворожі удари та вербував інших воїнів.

Агент ФСБ у лавах ЗСУ: що відомо

За даними слідства, агентом ФСБ був командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному напрямку.

Встановлено, що військового завербували через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зрадник передавав окупантам геолокації для ударів по своєму підрозділу, запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах із боєприпасами.

Крім того, на завдання кураторів ФСБ, він вербував інших військових для створення агентурної мережі.

Під час обшуків у затриманого вилучили флеш-носій з таємними даними та два телефони, через які він контактував з російською спецслужбою.

Наразі офіцеру оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

