Щомісяця до 50 тис. грн: Рада підтримала в першому читанні виплати військовим після полону

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13627, в якому передбачено щомісячні виплати військовослужбовцям, які звільнені з російського полону та потребують тривалого стаціонарного лікування.

Законопроєкт №13627 підтриманий голосами 274 народних депутатів України.

Виплати після звільнення з полону

Згідно з документом, українським військовослужбовцям, звільненим з полону, пропонують призначати щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн.

Право на допомогу матимуть ті воїни, які після повернення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 днів у зв’язку із захворюваннями, що потребують тривалої терапії.

Водночас ця норма не поширюватиметься на тих, хто добровільно здався в полон.

Як зазначається у законопроєкті №13627, виплату передбачено здійснювати протягом перших трьох місяців безперервного стаціонарного лікування після повернення військовослужбовця з полону.

У різних українських містах запроваджено програми одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, які підписали контракт зі ЗСУ або були мобілізовані. Розмір та умови такої підтримки відрізняються залежно від регіону.

Факти ICTV пояснювали, як отримати одноразову грошову допомогу військовим від громади.

Джерело : Верховна Рада

