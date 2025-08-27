Государственная служба статистики планирует до конца года провести комплексную оценку численности населения.

По словам главы Госстата Арсена Макарчука, это позволит получить обоснованные данные без проведения переписи населения.

Госстат посчитает население Украины

Государственная служба статистики намерена до конца этого года провести оценку численности населения Украины.

Хотя такая оценка не заменяет полноценную перепись, она станет самой точной доступной на данный момент альтернативой, заявил глава Госстата Арсен Макарчук в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы оказались в ситуации, когда не знаем, сколько в стране живет людей. И должны искать другие подходы для расчета численности населения. Должны провести эту оценку де-факто с нуля, когда нет единого надежного источника, который может нам обеспечить данные для оценки, — отметил он.

Макарчук напомнил, что до 2022 года Госстат при определении численности населения ориентировался на перепись 2001 года, корректируя ее по данным о рождаемости, смертности и миграционных потоках.

По словам главы службы, в условиях полномасштабной войны классический метод подсчета становится невозможным, поскольку существует пробел в данных с 2022 года, который невозможно заполнить.

— Особенно это касается выезда за границу, потому что некоторое время документы проверялись, но данные в базу не вносились. Это, к сожалению, объективный факт, — добавил Макарчук.

Однако, по его словам, существует немало других источников, которые в комплексе позволяют провести оценку численности населения.

— Все эти данные сами по себе ни о чем не говорят, но если мы построим модель, которая поможет нам свести их все в одной точке, взаимно проверить и выйти на определенную цифру, мы сможем сделать обоснованное предположение о численности населения Украины, — сказал он.

По словам главы Госстата, такие расчеты не заменят полноценную перепись, но это будет лучшее из того, что можно сделать в условиях войны.

Как будут считать украинцев

Среди возможных источников Макарчук назвал данные государственных реестров, которые существенно усовершенствовались во время войны, хотя они не отражают точное место жительства человека.

Будет также использоваться информация от мобильных операторов, хотя и она имеет ограничения, поскольку люди могут пользоваться услугами нескольких операторов, а привязка к конкретному месту жительства является условной.

Кроме того, при соблюдении банковской тайны можно будет использовать данные банковских учреждений, которые располагают информацией о местонахождении клиентов через POS-операции или посещение отделений.

— Плюс существуют, например, статистические данные о количестве потребляемых продуктов питания в определенной местности, по которым можно делать определенные предположения о количестве населения, проживающего там, — добавил Макарчук.

Он отметил, что запросы о численности населения поступают массово – от органов власти, местных органов, бизнеса и граждан.

— У нас есть три главных показателя, которые интересуют всех: ВВП, инфляция и численность населения и его половозрастной состав, – подытожил глава Госстата.

