Державна служба статистики планує до кінця року провести комплексну оцінку чисельності населення.

За словами очільника Держстату Арсена Макарчука, це дозволить отримати обґрунтовані дані без проведення перепису населення.

Держстат порахує населення України

Державна служба статистики має намір до кінця цього року здійснити оцінку чисельності населення України.

Хоча така оцінка не замінює повноцінний перепис, вона стане найточнішою доступною наразі альтернативою, заявив глава Держстату Арсен Макарчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки у країні живе людей. І маємо шукати інші підходи для розрахунку чисельності населення. Маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки, – зазначив він.

Макарчук нагадав, що до 2022 року Держстат при визначенні чисельності населення орієнтувався на перепис 2001 року, коригуючи його за даними про народжуваність, смертність та міграційні потоки.

За словами очільника служби, у умовах повномасштабної війни класичний метод обчислення стає неможливим, оскільки існує прогалина у даних від 2022 року, яку неможливо заповнити.

– Особливо це стосується виїзду за кордон, бо певний час документи перевірялися, але дані в базу не вносились. Це, на жаль, об’єктивний факт, – додав Макарчук.

Однак, за його словами, існує чимало інших джерел, які у комплексі дозволяють провести оцінку чисельності населення.

– Всі ці дані самі по собі ні про що не говорять, але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити і вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України, – сказав він.

За словами очільника Держстату, такі розрахунки не замінять повноцінний перепис, але це буде найкраще з того, що можна зробити в умовах війни.

Як рахуватимуть українців

Серед можливих джерел Макарчук назвав дані державних реєстрів, які суттєво вдосконалились під час війни, хоча вони не відображають точне місце проживання людини.

Використовуватимуть також інформацію від мобільних операторів, хоча й вона має обмеження, оскільки люди можуть користуватися послугами кількох операторів, а прив’язка до конкретного місця проживання є умовною.

Окрім цього, можна буде за дотримання банківської таємниці застосувати дані банківських установ, які мають інформацію про місцезнаходження клієнтів через POS-операції або відвідування відділень.

– Плюс існують, наприклад, статистичні дані щодо кількості спожитих продуктів харчування в певній місцевості, за якими можна робити певні припущення щодо кількості населення, яке там проживає, – додав Макарчук.

Він зазначив, що запити щодо чисельності населення надходять масово – від органів влади, місцевих органів, бізнесу та громадян.

– В нас є три головних показники, які цікавлять всіх: ВВП, інфляція і чисельність населення та його статево-віковий склад, – підсумував глава Держстату.

