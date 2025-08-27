Более 31,2 тыс. абитуриентов в магистратуру могут быть зачислены на бюджет – МОН
Рекомендации к зачислению на бюджет в этом году получили более 31,2 тыс. абитуриентов в магистратуру.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Поступление в магистратуру 2025: зачисление на бюджет
— 31 211 абитуриентов в магистратуру получили рекомендации к зачислению на бюджет. Распределение состоялось по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа сегодня, 27 августа 2025 года, – говорится в сообщении.
В МОН говорят, что эти рекомендации уже появились в электронных кабинетах абитуриентов и отображаются на сайте ЕГЕБО.
Если абитуриент получил рекомендацию, то статус одного из заявлений изменился на Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу.
При этом на бюджет предоставляется только одна рекомендация по одной заявке.
Это означает: если определенная заявка уже имеет такой статус, то в других заявках он не появится.
Абитуриенту на магистратуру теперь необходимо выполнить требования по этой заявке или же ждать рекомендаций на контракт.
Для зачисления необходимо до 30 августа включительно (до 18:00):
- подтвердить выбор места обучения;
- выполнить требования к зачислению (в соответствии с правилами приема выбранного вуза);
- заключить договор об обучении.
Есть два способа подтверждения выбора места обучения: онлайн через наложение КЭП, в частности Дія.Підпис, или же лично в учебном заведении.
В Минобразования пояснили, что после зачисления статус заявления изменится на Включено в приказ (до 1 сентября).
Если же абитуриент вовремя не выполнит требования к зачислению, то рекомендация на бюджет будет отменена, а заявление допущено к конкурсу на контракт.