Из временно оккупированной территории Херсонской области вернули еще одну группу детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Из ВОТ Херсонской области вернули еще одну группу детей

В Украину из ВОТ вернули мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет, которые жили в постоянном страхе.

Один из мальчиков был незаконно отправлен в так называемый “военный лагерь” без согласия матери. Другие находились под угрозой принудительной мобилизации.

Также оккупационные власти заставляли родителей отдавать детей в российские школы, где заставляли петь гимн РФ, участвовать в пропагандистских мероприятиях и встречаться с вооруженными военными.

– К счастью, сейчас этим детям уже ничего не угрожает. Они на свободной территории Украины рядом с родными, проходят реабилитацию и получают необходимую помощь, – подчеркнул глава ОВА.

Прокудин поблагодарил всех партнеров, причастных к спасению: Bring Kids Back UA и команде Save Ukraine.

Напомним, что в июле в Украину вернули группу детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях.

