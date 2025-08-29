З тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще одну групу дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З ТОТ Херсонщини повернули ще одну групу дітей

До України з ТОТ повернули хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 17 років, які жили в постійному страху.

Зараз дивляться

Один із хлопців був незаконно відправлений до так званого військового табору без згоди матері. Інші перебували під загрозою примусової мобілізації.

Також окупаційна влада змушувала батьків віддавати дітей до російських шкіл, де примушували співати гімн РФ, брати участь у пропагандистських заходах та зустрічатися з озброєними військовими.

– На щастя, зараз цим дітям уже нічого не загрожує. Вони на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу, – наголосив очільник ОВА.

Прокудін подякував усім партнерам, причетним до порятунку: Bring Kids Back UA та команді Save Ukraine.

Нагадаємо, що у липні в Україну повернули групу дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.