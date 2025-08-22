Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Дитина народилася в окупації: із ТОТ Херсонщини повернули молоду сім’ю з немовлям

відмова від дитини
Фото: Pixabay

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути молоду сім’ю з немовлям.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З ТОТ Херсонщини повернули молоду родину з немовлям: що відомо

За словами очільника ОВА, донька в молодого подружжя народилася дев’ять місяців тому.

–  Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їхнє життя перетворилося на виживання – без світла, води і безпеки, – зазначив Прокудін.

Після народження дитини батьки ухвалили рішення вирватися з окупації. Разом із ними виїхав також 18-річний родич, брат одного з подружжя.

Наразі сім’я перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території та отримує необхідну допомогу.

Прокудін подякував усім партнерам, які допомогли врятувати родину: Bring Kids Back UA, Українській мережі та волонтерській ініціативі Humanity.

Нагадаємо, шо у липні в Україну повернули групу дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях.

Пов'язані теми:

ПрокудінТОТХерсонщина
