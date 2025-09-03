Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 18-летнего студента из Полтавской области, который в интересах врага собирал данные для воздушных атак в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

18-летний агент РФ корректировал удары: что известно

18-летний студент технического колледжа из Полтавской области попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.

Как установило расследование, основной задачей корректировщика было выявить оперативные аэродромы Сил обороны и средства ПВО и передать их координаты.

Сейчас смотрят

Чтобы собрать разведданные, юноша путешествовал по центральным регионам Украины и фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.

В случае обнаружения авиационного объекта агент планировал установить вокруг периметра маячки с удаленным доступом для оккупантов.

С помощью шпионских устройств враг надеялся отследить наличие авиабаз и дислокацию мобильно-огневых групп ПВО.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его до того, как он установил шпионское устройство.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором и мини-видеокамеры для корректировки воздушных атак РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.