Студент колледжа корректировал удары РФ по трем областям в Центре Украины – СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 18-летнего студента из Полтавской области, который в интересах врага собирал данные для воздушных атак в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
18-летний агент РФ корректировал удары: что известно
18-летний студент технического колледжа из Полтавской области попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.
Как установило расследование, основной задачей корректировщика было выявить оперативные аэродромы Сил обороны и средства ПВО и передать их координаты.
Чтобы собрать разведданные, юноша путешествовал по центральным регионам Украины и фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.
В случае обнаружения авиационного объекта агент планировал установить вокруг периметра маячки с удаленным доступом для оккупантов.
С помощью шпионских устройств враг надеялся отследить наличие авиабаз и дислокацию мобильно-огневых групп ПВО.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его до того, как он установил шпионское устройство.
Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором и мини-видеокамеры для корректировки воздушных атак РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.