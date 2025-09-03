Контррозвідка Служби безпеки України затримала 18-річного студента з Полтавщини, який на користь ворога збирав дані для повітряних атак у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

18-річний агент РФ коригував удари: що відомо

18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини потрапив до поля зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

Як встановило розслідування, основним завданням коригувальника було виявити оперативні летовища Сил оборони і засоби ППО та передати їхні координати.

Щоб зібрати розвіддані, юнак подорожував центральними регіонами України та фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра маячки з віддаленим доступом для окупантів.

За допомогою шпигунських пристроїв ворог сподівався відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

