Студент коледжу коригував удари РФ по трьох областях у Центрі України – СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України затримала 18-річного студента з Полтавщини, який на користь ворога збирав дані для повітряних атак у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
18-річний агент РФ коригував удари: що відомо
18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини потрапив до поля зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.
Як встановило розслідування, основним завданням коригувальника було виявити оперативні летовища Сил оборони і засоби ППО та передати їхні координати.
Щоб зібрати розвіддані, юнак подорожував центральними регіонами України та фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів.
У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра маячки з віддаленим доступом для окупантів.
За допомогою шпигунських пристроїв ворог сподівався відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій.
Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.