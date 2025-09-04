Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за самовольное оставление части (СОЧ) в случае дальнейшего прохождения службы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Условия возвращения из СОЧ: что известно

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13260, который регулирует ответственность за самовольное оставление воинской части (СОЧ) в условиях военного положения.

За документ проголосовали 227 народных депутатов.

Основные изменения относительно возвращения из СОЧ касаются переходных положений Уголовного кодекса.

В частности, инициаторы законопроекта предлагают добавить п.24, чтобы разделить на две категории лица, которые до вступления в силу законопроекта №13260 впервые совершили СОЧ или дезертирство.

К первой категории относятся лица, которые впервые совершили такие действия до вступления в силу нового закона (дата пока неизвестна).

Они могут быть освобождены от уголовной ответственности на основании норм, действовавших ранее.

Для этого прокуратура или суд, установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности, должны получить письменное согласие от командира воинской части на продолжение военной службы подчиненного.

В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения лица от уголовной ответственности освобожденное лицо обязывают прибыть в соответствующую воинскую часть в течение 72 часов, при этом командир обязан восстановить военнослужащего.

Вторая категория — это военные, которые добровольно вернулись в воинскую часть и продолжили выполнять свои обязанности.

Возвращение из СОЧ предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае дальнейшего прохождения службы не менее трех месяцев, а также если независимо от срока военное положение завершено или лицо уволено по состоянию здоровья.

В соответствии со ст.401 Уголовного кодекса, отменяется ч. 5, которая разрешала освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших СОЧ или дезертирство, при условии возвращения из СОЧ и обращения к следователю, прокурору или суду.

В связи с этим из ст.286 Уголовно-процессуального кодекса исключается норма о необходимости письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения).

Напомним, что по упрощенной процедуре с 29 ноября 2024 года по август 2025 года в армию из СОЧ вернулось более 29 тыс. военнослужащих.

