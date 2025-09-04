Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект №13260, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) у разі подальшого проходження служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Умови повернення із СЗЧ: що відомо

Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт №13260, який регулює відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

За документ проголосували 227 народних депутатів.

Основні зміни щодо повернення із СЗЧ стосуються перехідних положень Кримінального кодексу.

Зокрема, ініціатори законопроєкту пропонують додати п.24, щоб поділити на дві категорії осіб, які до набуття чинності законопроєкту №13260 вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство.

До першої категорії належать особи, які вперше вчинили такі діяння до набуття чинності новим законом (дата поки що невідома).

Вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності на підставі норм, що діяли раніше.

Для цього прокуратура або суд, встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, мають отримати письмову згоду від командира військової частини на продовження військової служби підлеглого.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності її зобов’язують прибути до відповідної військової частини упродовж 72 годин, водночас командир зобов’язаний поновити військовослужбовця.

Друга категорія – це військові, які добровільно повернулися до військової частини та продовжили виконувати свої обов’язки.

Повернення із СЗЧ передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі подальшого проходження служби не менш ніж три місяці, а також якщо незалежно від терміну воєнний стан завершено чи особа звільнена за станом здоров’я.

Відповідно до ст.401 Кримінального кодексу, скасовується ч. 5, яка дозволяла звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, за умови повернення із СЗЧ та звернення до слідчого, прокурора або суду.

У зв’язку з цим зі ст.286 Кримінально-процесуального кодексу виключається норма про необхідність письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи).

Нагадаємо, що за спрощеною процедурою з 29 листопада 2024 року до серпня 2025 року до війська із СЗЧ повернулося понад 29 тис. військовослужбовців.

