Демократия — это непрерывный процесс самосовершенствования, определения собственного пути и стремления к лучшему будущему. Она является не только формой управления, но и образом жизни, в котором каждый голос важен, а мнение каждого ценно.

Когда отмечают Международный день демократии и какова история этого праздника, читайте в нашем материале.

Когда Международный день демократии: дата празднования

15 сентября отмечается Международный день демократии. Главная цель Международного дня демократии — привлечь внимание к глобальным проблемам и вызовам в таких сферах, как права человека, изменение климата, обеспечение равного доступа к образованию для женщин.

Отмечают ли в Украине Международный день демократии

Да, в Украине отмечают Международный день демократии. Для нашей страны этот праздник имеет особое значение, особенно с учетом современных угроз демократическим процессам и становлению гражданского общества.

Суть демократии заключается в том, что каждый человек, независимо от пола, возраста, этнического происхождения или религиозных убеждений, может участвовать в формировании политики своего государства. Демократия тесно связана с правами человека, свободой слова и активным участием граждан в принятии решений.

Международный день демократии: история праздника

В 2007 году на 46-м пленарном заседании Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о ежегодном праздновании Международного дня демократии 15 сентября. Впервые этот праздник отмечался в 2008 году.

Соответствующее решение было закреплено в резолюции № 62/7, в которой государствам-членам, системе ООН, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям предложено принять участие в праздновании. Выбранная дата связана с 20-й годовщиной проведения первой международной конференции новых и восстановленных демократий.

Особое внимание ООН уделяет молодежи как поколению, которое будет продолжать развивать демократические традиции в будущем. Достижение этой цели невозможно без высококачественного образования, которое обеспечивает знания и навыки для ответственного участия в общественной жизни.

Как отмечают Международный день демократии в 2025 году

Ежегодно 15 сентября в разных странах мира проводятся многочисленные мероприятия в честь Международного дня демократии. В них принимают участие представители правительств и политических партий, общественных и коммерческих организаций, а также активисты гражданского общества.

Они участвуют в просветительских конференциях, семинарах и обсуждениях за круглыми столами, где анализируют ключевые проблемы демократического управления и ищут пути их решения.

