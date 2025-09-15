Демократія — це безперервний процес самовдосконалення, визначення власного шляху та прагнення до кращого майбутнього. Вона є не лише формою управління, а й способом життя, у якому кожен голос важливий, а думка кожного цінна.

Коли відзначають Міжнародний день демократії та яка історія цього свята, читайте в нашому матеріалі.

Коли Міжнародний день демократії: дата святкування

15 вересня відзначається Міжнародний день демократії. Головна мета Міжнародного дня демократії — привернути увагу до глобальних проблем і викликів у таких сферах, як права людини, зміна клімату, забезпечення рівного доступу до освіти для жінок.

Чи відзначають в Україні Міжнародний день демократії

Так, в Україні відзначають Міжнародний день демократії. Для нашої країни це свято має особливе значення, особливо з огляду на сучасні загрози демократичним процесам і становленню громадянського суспільства.

Суть демократії полягає в тому, що кожна людина, незалежно від статі, віку, етнічного походження чи релігійних переконань, може брати участь у формуванні політики своєї держави. Демократія тісно пов’язана з правами людини, свободою слова та активною участю громадян у прийнятті рішень.

Міжнародний день демократії: історія свята

У 2007 році на 46-му пленарному засіданні Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про щорічне відзначення Міжнародного дня демократії 15 вересня. Вперше це свято відзначалося у 2008 році.

Відповідне рішення було закріплено в резолюції № 62/7, у якій державам-членам, системі ООН, а також регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям запропоновано брати участь у святкуванні. Обрана дата пов’язана з 20-ю річницею проведення першої міжнародної конференції нових та відновлених демократій.

Особливу увагу ООН приділяє молоді як поколінню, яке продовжуватиме розвивати демократичні традиції у майбутньому. Досягнення цієї мети неможливе без високоякісної освіти, яка забезпечує знання та навички для відповідальної участі у суспільному житті.

Як святкують Міжнародний день демократії у 2025 році

Щороку 15 вересня у різних країнах світу проводяться численні заходи на честь Міжнародного дня демократії. Участь у них беруть представники урядів і політичних партій, громадських та комерційних організацій, а також активісти громадянського суспільства.

Вони беруть участь у просвітницьких конференціях, семінарах і обговореннях за круглими столами, де аналізують ключові проблеми демократичного управління та шукають шляхи їх вирішення.

