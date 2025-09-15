В Украине начинается подготовка к введению государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников четвертых классов в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).

Проведение ГИА в формате ВНО для учеников четвертых классов

Согласно приказу Министерства образования и науки № 1152 от 15 августа 2025 года, работа над внедрением новой формы оценивания стартует уже в 2025/26 учебном году.

С 2027 года сдача ГИА в виде ВНО станет обязательной для учеников четвертых классов.

В период с февраля по апрель 2026 года планируется создание и передача Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО) специальной образовательной платформы, которая обеспечит проведение аттестации.

Весной того же года состоится апробация тестирования для 10 тыс. учеников четвертых классов.

Финансирование внедрения ГИА в формате ВНО на уровне начальной школы будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Ожидается, что с 2027 года новая форма оценивания станет обязательной частью образовательного процесса для всех четвероклассников Украины.

Напомним, в этом учебном году за парты сели более 3,5 млн украинских школьников.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, все больше детей возвращаются к очному обучению.

Почти 2,3 млн учеников посещают школу офлайн, что на 103 тыс. больше, чем в 2024-2025 учебном году.

