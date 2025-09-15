В Україні розпочинається підготовка до запровадження державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Проведення ДПА у форматі ЗНО для учнів четвертих класів

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1152 від 15 серпня 2025 року, робота над впровадженням нової форми оцінювання стартує вже у 2025/26 навчальному році.

Із 2027 року складання ДПА у вигляді ЗНО стане обов’язковим для учнів четвертих класів.

У період із лютого по квітень 2026 року планується створення та передання Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальної освітньої платформи, яка забезпечить проведення атестації.

Навесні того ж року відбудеться апробація тестування для 10 тис. учнів четвертих класів.

Фінансування впровадження ДПА у форматі ЗНО на рівні початкової школи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Очікується, що з 2027 року нова форма оцінювання стане обов’язковою частиною освітнього процесу для всіх четвертокласників України.

Нагадаємо, цього навчального року за парти сіли понад 3,5 млн українських школярів.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, дедалі більше дітей повертаються до очного навчання.

Майже 2,3 млн учнів відвідують школу офлайн, що на 103 тис. більше, ніж у 2024-2025 навчальному році.

