У мобільному застосунку Армія+ з’явилася низка оновлень: довідник Армія ID та шаблони рапортів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Застосунок Армія+ : оновлення

Армія+ відтепер спрощує роботу з електронними документами. Головна новинка — довідник Армія ID.

Наразі користувач може зберігати одразу кілька 9-значних номерів та швидко обирати потрібний під час подання рапорту.

Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, збережений ID дає змогу поставити підпис особі, що тимчасово виконує його обов’язки.

Також у застосунку з’явилися п’ять нових шаблонів рапортів:

на одноразову грошову допомогу (у разі інвалідності чи втрати працездатності через травму під час служби);

на донацію крові (з правом на додатковий день відпочинку чи його приєднання до відпустки);

на довідку про доходи (для візи, кредиту чи податкової знижки);

на довідку про обставини травми (Додаток 5 — підтвердження поранень, контузій чи каліцтва);

на звільнення за віком.

Крім того, оновлено функціонал рапорту на зміну місця служби: застосунок Армія+ може автоматично сканувати документи через камеру та попереджати про дублікати файлів.

У відомстві зазначають, що завдяки додатку Армія+ військові подали вже понад 860 тис. електронних рапортів.

