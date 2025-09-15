Застосунок Армія+ отримав оновлення – що змінилося для військових
У мобільному застосунку Армія+ з’явилася низка оновлень: довідник Армія ID та шаблони рапортів.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Застосунок Армія+ : оновлення
Армія+ відтепер спрощує роботу з електронними документами. Головна новинка — довідник Армія ID.
Наразі користувач може зберігати одразу кілька 9-значних номерів та швидко обирати потрібний під час подання рапорту.
Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, збережений ID дає змогу поставити підпис особі, що тимчасово виконує його обов’язки.
Також у застосунку з’явилися п’ять нових шаблонів рапортів:
на одноразову грошову допомогу (у разі інвалідності чи втрати працездатності через травму під час служби);
на донацію крові (з правом на додатковий день відпочинку чи його приєднання до відпустки);
на довідку про доходи (для візи, кредиту чи податкової знижки);
на довідку про обставини травми (Додаток 5 — підтвердження поранень, контузій чи каліцтва);
на звільнення за віком.
Крім того, оновлено функціонал рапорту на зміну місця служби: застосунок Армія+ може автоматично сканувати документи через камеру та попереджати про дублікати файлів.
У відомстві зазначають, що завдяки додатку Армія+ військові подали вже понад 860 тис. електронних рапортів.