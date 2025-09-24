В Одессе раскрыли очередную схему уклонения от военной службы: местный житель наладил бизнес по изготовлению фальшивых паспортов, пенсионных удостоверений и медицинских справок.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подделывал документы за криптовалюту: что известно

По данным следствия, одессит подделывал паспорта граждан Республики Молдова, пенсионные удостоверения и медицинские справки с информацией об инвалидности.

Сейчас смотрят

То есть с фиктивными основаниями для освобождения от мобилизации и беспрепятственного пересечения границы.

Организатор этой схемы получал оплату в криптовалюте, а готовые документы отправлял по почте.

Правоохранители задержали злоумышленника после получения 1,5 тысячи долларов США за справку об инвалидности и праве выезда за границу.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, заготовки документов, голограммы, бланки удостоверений, фотоснимки, черновые записи, ламинирующие материалы и денежные средства.

Сейчас мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других участников схемы и лиц, которые могли воспользоваться поддельными документами.

Фото: Одесская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.