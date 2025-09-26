В Хмельницкой области двух пограничников разоблачили в коррупционной схеме перевода военнослужащего из района боевых действий в тыловую часть.

Полковник ГПСУ требовал $5,5 тыс.: что известно

По данным следствия, инспектор пограничной службы, проходивший службу в Сумской области, пытался перевестись в тыл по состоянию здоровья. Однако его многочисленные рапорты оставались без решения.

Впоследствии военному посоветовали обратиться к полковнику ГПСУ, который пообещал “решить вопрос” за $5,5 тыс. Для получения денег он привлек посредника, который находился в зоне боевых действий.

Пленник согласился, но сразу сообщил правоохранителям. После получения всей суммы обоих пограничников задержали.

Им сообщено о подозрении по ч. ст. 28 и ч. 3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Следствие проверяет причастность других лиц к этой схеме.

Источник : Офис генпрокурора

