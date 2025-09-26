Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.
Полковник ДПСУ та його спільник вимагали $5,5 тис. за переведення у тилову частину
На Хмельниччині двох прикордонників викрили на корупційній схемі переведення військовослужбовця з району бойових дій до тилової частини.
Полковник ДПСУ вимагав $5,5 тис: що відомо
За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Слідство перевіряє причетність інших осіб до цієї схеми.
Джерело: Офіс генпрокурора
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.