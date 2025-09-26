За даними слідства, інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався перевестися до тилу за станом здоров’я. Однак його численні рапорти залишалися без рішення.

Згодом військовому порадили звернутися до полковника ДПСУ, який пообіцяв “вирішити питання” за $5,5 тис. Для отримання грошей він залучив посередника, який перебував у зоні бойових дій.

Зараз дивляться

Бранець погодився, але одразу повідомив правоохоронців. Після одержання всієї суми обох прикордонників затримали.

Їм повідомлено про підозру за ч. ст. 28 и та ч. 3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).