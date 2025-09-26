На Хмельниччині двох прикордонників викрили на корупційній схемі переведення військовослужбовця з району бойових дій до тилової частини.

Полковник ДПСУ вимагав $5,5 тис: що відомо

За даними слідства, інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався перевестися до тилу за станом здоров’я. Однак його численні рапорти залишалися без рішення.

Згодом військовому порадили звернутися до полковника ДПСУ, який пообіцяв “вирішити питання” за $5,5 тис. Для отримання грошей він залучив посередника, який перебував у зоні бойових дій.

Зараз дивляться

Бранець погодився, але одразу повідомив правоохоронців. Після одержання всієї суми обох прикордонників затримали.

Їм повідомлено про підозру за ч. ст. 28 и та ч. 3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Слідство перевіряє причетність інших осіб до цієї схеми.

Читайте також
Вимагали до $200 за одну машину: викрито чотирьох інспекторів Одеської митниці
Одеса митниця хабарі

Джерело: Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

Офіс генпрокурораХабарництвоХмельниччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.