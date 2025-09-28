Фиксация правды во время войны: на Одесском кинофестивале 29 сентября пройдет дискуссия
29 сентября в рамках секции Film Industry Office 16 Одесского международного кинофестиваля состоится панельная дискуссия Факты в эпоху постправды.
Мероприятие, на котором будут обсуждать, как фиксировать и распространять правду во время войны, проводится для журналистов, документалистов, кинематографистов и представителей государства.
Документирование правды во время войны
Война России против Украины показала, насколько важно документировать правду.
Российская Федерация годами использовала исторический негационизм (отрицание, искажение исторических записей. — Ред.) как форму пропаганды, отрицая факты, манипулируя статистикой и выдавая поддельные документы за подлинные.
Участники панели Факты в эпоху постправды обсудят, как сохранить подлинные исторические свидетельства, которые станут основой для будущего правосудия и формирования общественной памяти.
Модератор дискуссии – Елена Фроляк, ведущая и руководительница программы Факты на телеканале ICTV.
Спикеры, которые примут участие в обсуждении
- Егор Олесов – продюсер, сценарист, режиссер, соучредитель United Heroes;
- Дмитрий Куевда – представитель Медиацентра Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины;
- Олег Корниенко – журналист, военный корреспондент Фактов;
- Анастасия Гайдукевич-Качуро – историк, научный сотрудник Национального музея Революции Достоинства;
- Каолан Робертсон – ирландский журналист-расследователь, режиссер;
- Александр Макобрий – заместитель директора Департамента стратегических коммуникаций и продвижения украинской культуры.
Цель мероприятия – показать, что фиксация правды является общей задачей, которую выполняют журналисты, документалисты, кинематографисты и государство, каждый из которых является частью единого механизма.
Дата и время проведения панельной дискуссии: 29 сентября, 13:00-14:30.
Место проведения: Киев, ул. Бориса Гринченко, 7 (Дом Архитектора, Большой Зал).