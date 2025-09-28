29 вересня у межах секції Film Industry Office 16 Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться панельна дискусія Факти в епоху постправди.

Захід, де обговорюватимуть, як фіксувати і поширювати правду під час війни, проводиться для журналістів, документалістів, кінематографістів та представників держави.

Документування правди під час війни

Війна Росії проти України показала, наскільки важливим є документування правди.

Російська Федерація роками використовувала історичний негаціонізм (заперечення, спотворення історичних записів. – Ред.) як форму пропаганди, заперечуючи факти, маніпулюючи статистикою та видаючи фальшиві документи за справжні.

Учасники панелі Факти в епоху постправди обговорять, як зберегти справжні історичні свідчення, які стануть основою для майбутнього правосуддя та формування суспільної пам’яті.

Модераторка дискусії – Олена Фроляк, ведуча та керівниця програми Факти на телеканалі ICTV.

Спікери, які візьмуть участь в обговоренні

Єгор Олесов – продюсер, сценарист, режисер, співзасновник United Heroes;

– продюсер, сценарист, режисер, співзасновник United Heroes; Дмитро Куєвда – представник Медіацентру Головного управління комунікацій Збройних сил України;

– представник Медіацентру Головного управління комунікацій Збройних сил України; Олег Корнієнко – журналіст, воєнний кореспондент Фактів;

– журналіст, воєнний кореспондент Фактів; Анастасія Гайдукевич-Качуро – історикиня, наукова співробітниця Національного музею Революції Гідності;

– історикиня, наукова співробітниця Національного музею Революції Гідності; Каолан Робертсон – ірландський журналіст-розслідувач, режисер;

– ірландський журналіст-розслідувач, режисер; Олександр Макобрій – заступник директора Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури.

Мета заходу – показати, що фіксація правди є спільним завданням, яке виконують журналісти, документалісти, кінематографісти та держава, кожен з яких є частиною єдиного механізму.

Дата та час проведення панельної дискусії: 29 вересня, 13:00-14:30.

Місце проведення: Київ, вул. Бориса Грінченка, 7 (Будинок Архітектора, Велика Зала).

