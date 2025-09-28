Фіксація правди під час війни: на Одеському кінофестивалі 29 вересня відбудеться дискусія
29 вересня у межах секції Film Industry Office 16 Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться панельна дискусія Факти в епоху постправди.
Захід, де обговорюватимуть, як фіксувати і поширювати правду під час війни, проводиться для журналістів, документалістів, кінематографістів та представників держави.
Документування правди під час війни
Війна Росії проти України показала, наскільки важливим є документування правди.
Російська Федерація роками використовувала історичний негаціонізм (заперечення, спотворення історичних записів. – Ред.) як форму пропаганди, заперечуючи факти, маніпулюючи статистикою та видаючи фальшиві документи за справжні.
Учасники панелі Факти в епоху постправди обговорять, як зберегти справжні історичні свідчення, які стануть основою для майбутнього правосуддя та формування суспільної пам’яті.
Модераторка дискусії – Олена Фроляк, ведуча та керівниця програми Факти на телеканалі ICTV.
Спікери, які візьмуть участь в обговоренні
- Єгор Олесов – продюсер, сценарист, режисер, співзасновник United Heroes;
- Дмитро Куєвда – представник Медіацентру Головного управління комунікацій Збройних сил України;
- Олег Корнієнко – журналіст, воєнний кореспондент Фактів;
- Анастасія Гайдукевич-Качуро – історикиня, наукова співробітниця Національного музею Революції Гідності;
- Каолан Робертсон – ірландський журналіст-розслідувач, режисер;
- Олександр Макобрій – заступник директора Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури.
Мета заходу – показати, що фіксація правди є спільним завданням, яке виконують журналісти, документалісти, кінематографісти та держава, кожен з яких є частиною єдиного механізму.
Дата та час проведення панельної дискусії: 29 вересня, 13:00-14:30.
Місце проведення: Київ, вул. Бориса Грінченка, 7 (Будинок Архітектора, Велика Зала).