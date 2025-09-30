Заміна шин при зміні сезонів — обов’язкова процедура для кожного водія, адже мова йде про безпеку на дорозі. Літня та зимова гума розраховані на різні умови експлуатації та мають свої особливості, які безпосередньо впливають на керованість, зчеплення та комфорт під час руху.

Факти ICTV дізнавалися, коли міняти гуму на зимову в Україні в 2025 році і чи можуть оштрафувати за несвоєчасну заміну.

Навіщо потрібен перехід на зимову гуму

Зимові шини необхідні для експлуатації в холодний період, коли температура опускається нижче нуля, а дороги покриваються льодом і снігом. Вони виробляються з більш м’якої та еластичної гуми, яка зберігає необхідні властивості навіть при сильному морозі.

Літні шини, навпаки, підходять тільки для теплої пори року. Їх склад більш жорсткий, що забезпечує стійкість при високих температурах. Однак в умовах холоду і обмерзлих доріг такі покришки втрачають зчеплення, через що значно підвищується ризик ДТП.

Тому з настанням осінньо-зимового сезону літню гуму необхідно своєчасно замінити на зимову — це питання безпеки інших учасників дорожнього руху. Проте, багато водіїв продовжують ігнорувати це правило.

Коли міняти літню гуму на зимову

Ні в правилах дорожнього руху, ні в інших нормативно-правових актах не вказано точних термінів, коли перевзувати машину на зиму. Але виробники шин вказують, що при низьких температурах літня гума стає занадто жорсткою, тому не може забезпечити достатнього зчеплення з дорожнім полотном.

Переходити з літньої гуми на зимову радять тоді, коли середньодобова температура опускається нижче +7°C. Зазвичай це трапляється в середині жовтня або на початку листопада, ще до випадання снігу і утворення ожеледиці. При цьому важливо орієнтуватися не тільки на календар, але і на фактичну погоду, а також заздалегідь записуватися на шиномонтаж, щоб не стояти в чергах.

Чи можуть оштрафувати за літні шини

На сьогоднішній день законодавство України прямо не забороняє використання літньої гуми в зимовий період. Однак в актуальних правилах дорожнього руху містяться норми щодо технічного стану шин. Згідно з пунктом 31.4.5 ПДР і статтею 121 Кодексу про адміністративні правопорушення, покришки повинні відповідати стандартам — мати мінімальну глибину протектора і бути без пошкоджень. Порушення цих вимог тягне за собою штраф від 340 до 680 грн.

Минулого року було зареєстровано законопроект №11029, який передбачає більш суворі покарання. Якщо він буде прийнятий, за використання шин, що не відповідають сезону, водіям загрожує штраф у розмірі 1700 грн. При повторному порушенні — від 3400 до 8500 грн, а також позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Водночас поки що не визначено конкретні дати, коли потрібно переходити на зимову гуму в Україні у 2025 році. Це означає, що штрафувати водіїв виключно за їзду на літній гумі взимку поки що не можна.

У Європі в ряді країн вже діють штрафи за експлуатацію літньої гуми в зимовий період. В Україні таких норм поки що немає, проте питання посилення відповідальності активно обговорюється.

