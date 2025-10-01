Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило критическую ситуацию на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, сообщают в Минэнерго.

МАГАТЭ подтвердило критичность ситуации на ЗАЭС

Из-за действий оккупантов станция уже длительное время остается без основного источника энергоснабжения.

По данным агентства, в настоящее время ЗАЭС функционирует исключительно на резервных дизель-генераторах. Текущих запасов топлива для них хватит только на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси предупредил, что такая ситуация является нестабильной и чрезвычайно опасной с точки зрения ядерной безопасности

По его словам, в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

Министерство энергетики Украины в координации с МИД продолжает информировать международные организации о критических последствиях российских действий.

Ведомство призывает мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы избежать ядерной катастрофы и как можно быстрее вернуть станцию под контроль Украины.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что ситуация на Запорожской АЭС является критической.

Он сообщил, что из-за российских обстрелов станция отключена от питания и электросети, а ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов.

Он подчеркнул, что украинская сторона располагает информацией, что один из генераторов вышел из строя.

