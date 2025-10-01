Росіяни не зможуть запустити Запорізьку атомну електростанцію, навіть якщо вони під’єднають її до своєї енергомережі.

Про це заявив колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко.

Костенко про ситуацію на Запорізькій АЕС

На думку Костенка, існують чотири причини, чому Росія не зможе запустити Запорізьку АЕС, навіть якщо під’єднає до своєї енергомережі. Серед них:

Зараз дивляться

недостатнє охолодження після підриву Каховської ГЕС;

технологічна проблема, адже електростанція перейшла на паливо американського виробництва компанії Westinghouse, і тепер не працює на російському;

катастрофічна нестача кваліфікованого персоналу, попри спроби Росатому направити туди своїх фахівців;

можливе пошкодження лінії електропередачі, яку Росія намагається під’єднати.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що аварійна ситуація на Запорізькій АЕС є критичною. На його думку, жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що здійснює Росія.

Міністерство енергетики України повідомило, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно підтвердило критичну ситуацію на окупованій росіянами ЗАЕС.

У Міненерго зазначили, що атомна електростанція функціонує виключно на резервних дизель-генераторах, а наявних запасів пального для них вистачить лише на 10 днів.

Джерело: Суперпозиція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.