Україна відповідатиме на обстріли російських військ по нашій енергетичній системі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак про відповідь України на удари РФ по енергетиці

– Росіяни обстрілюють нашу енергетику. Створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме, – заявив Єрмак.

На думку керівника Офісу президента України, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна, зробили все, щоб Росія припинила війну.

Андрій Єрмак переконаний, що світ має застосувати всі наявні для цього інструменти.

У середу, 1 жовтня, стало відомо, що Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті після російського обстрілу по енергооб’єкту в Славутичі.

Згодом повідомлялося, що у Чернігівській області запровадили графіки відключення світла. Наразі близько 307 тис. споживачів у кількох районах регіону залишаються без електропостачання після ударів РФ по важливих енергетичних об’єктах.

Крім цього, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно підтвердило критичну ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

