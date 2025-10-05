Сегодня на заседании правительства было принято решение об увеличении ежемесячной доплаты учителям, работающим в прифронтовых территориях, до 4 тыс. грн после уплаты налогов.

Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко.

Доплаты учителям на прифронтовых территориях увеличены

— Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь речь идет о воспитании наших следующих поколений — тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложна — в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях, — написала она в Telegram.

Это повышение получат 25 тыс. учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Средства начислят уже в октябре, за период с 1 сентября этого года.

По словам Свириденко, в государственном бюджете на 2026 год также предусмотрено повышение заработной платы педагогических работников на 50%.

Напомним, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, в 2026 году зарплаты учителей первой категории вырастут с 15 тыс. до 22,5 тыс. грн до уплаты налогов.

На повышение зарплат педагогических работников в бюджете заложено 50 млрд грн.

