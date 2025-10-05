Сьогодні на засіданні уряду було ухвалене рішення про збільшення щомісячної доплати вчителям, які працюють у прифронтових територіях, до 4 тис. грн після сплати податків.

Про це повідомила у Telegram премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Доплати вчителям на прифронтових територіях збільшено

– У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих, хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях, – написала вона у Telegram.

Це підвищення отримають 25 тис. учителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти нарахують уже в жовтні, за період з 1 вересня цього року.

За словами Свириденко, у державному бюджеті на 2026 рік також передбачено підвищення заробітної плати педагогічних працівників на 50%.

Нагадаємо, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи, у 2026 році зарплати вчителів першої категорії зростуть із 15 тис. до 22,5 тис. грн до сплати податків.

На підвищення зарплат педагогічних працівників у бюджеті закладено 50 млрд грн.

