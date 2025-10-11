Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13627 щодо щомісячних виплат 50 тис. грн звільненим з полону військовослужбовцям, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

Про це йдеться у картці закону, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Виплати 50 тис. грн на лікування

Прем’єрка України Юлія Свириденко подякувала народним депутатам за ухвалення важливого рішення для військових, а президентові за швидке підписання закону №13627.

За словами Свириденко, така фінансова підтримка військових здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації.

– Раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Однак чимало військових після полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування, – наголосила Юлія Свириденко.

Закон №13627 також регулює видання довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

Раніше Мінсоцполітики повідомляло, що відтепер звільнені з російського полону зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб. Раніше санаторне лікування не було популярним серед таких військових, адже багато хто не міг проходити реабілітацію самостійно.

