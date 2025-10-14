До 17 жовтня можливі короткочасні відключення світла в Одесі. Причиною є плановий ремонт енергообладнання у Київському районі міста.

Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Відключення світла в Одесі – що відомо

У ДТЕК зазначили, що енергетики продовжують готувати електромережі до зимових пікових навантажень і опалювального сезону.

Із 13 до 17 жовтня фахівці виконують плановий ремонт обладнання в Київському районі Одеси. У зв’язку з цим можливі короткотривалі періоди відсутності світла в оселях.

– Ці роботи допоможуть підвищити стійкість мережі під час проходження опалювального періоду та забезпечити безперебійне електропостачання в оселі наших клієнтів за умови відсутності нових ворожих атак по енергоінфраструктурі регіону, – йдеться у повідомленні.

Водночас стабілізаційні чи екстрені відключення світла в Одесі та області сьогодні, 14 жовтня, не плануються. Однак у ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі складна, тож у разі застосування графіків громадян повідомлять заздалегідь.

Якщо у вашій оселі відсутня електроенергія, дізнатися, коли увімкнуть світло в Одесі, можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі (розділ Відсутня електроенергія?), в чат-боті у Viber і Telegram.

