День української писемності та мови відзначають щорічно з дня заснування свята у 1997 році указом президента України. Раніше його відзначали 9 листопада, але після переходу на новий церковний календар свято змістили на два тижні.

Згідно з Указом президента України №455/2023 Про внесення змін до деяких указів президента України, відтепер День української писемності та мови відзначатиметься в Україні щорічно 27 жовтня.

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова.

Упродовж століть українська мова, як і український народ, зазнавала утисків та заборон з метою її знищення з боку різних держав.

5 цікавих фактів про українську мову:

Українська мова має напівофіційний статус у США (округ Кук штату Іллінойс).

Найдовше слово в українській мові – дихлордифенілтрихлорметилметан.

Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П. Найменш уживаною виявилась літера Ф.

В українській мові найбільше синонімів, а саме 45, має слово бити.

Наприкінці XVI – початку ХІХ ст. в Україні використовувалася система письма під назвою козацький скоропис.

Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож його вважають основоположником нової української мови. А ось найбільше перекладів серед українських творів має Заповіт Тараса Шевченка: його переклали 150 мовами народів світу.

Також Факти ICTV підготували тест з української мови до Дня української мови та писемності.

Станом на березень 2022 року 83% громадян України підтримували, щоб українська залишалася єдиною державною мовою в країні. У лютому 2023 року понад 20% українців зізналися, що почали частіше використовувати українську мову після повномасштабного вторгнення.

Згідно з опитуванням у 2024 році, 78% українців назвали українську мову рідною. Також станом на минулий рік зросла кількість із 46% до 70,5% тих, хто вдома розмовляє українською.

