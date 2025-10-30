Цілодобово в усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 31 жовтня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла по Україні 31 жовтня

– Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобового в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Укренерго, причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця по території України.

Обсяг відключення електропостачання буде таким:

з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);

з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

Як попередили у компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

У компанії просять українців ощадливо споживати електроенергію, коли постачання з’являється за графіком.

