В усіх регіонах України відключатимуть світло 31 жовтня – Укренерго
Цілодобово в усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 31 жовтня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення світла по Україні 31 жовтня
– Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобового в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.
Як уточнили в Укренерго, причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця по території України.
Обсяг відключення електропостачання буде таким:
- з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);
- з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.
Як попередили у компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
У компанії просять українців ощадливо споживати електроенергію, коли постачання з’являється за графіком.