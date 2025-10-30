У Покровську Донецької області немає блокування українських захисників з боку російських окупантів.

Про це повідомило Угруповання військ Схід у складі Збройних сил України.

Яка ситуація у Покровську 30 жовтня

– “Блокування” ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності, – йдеться в повідомленні.

В Угрупованні військ Схід визнали, що російські війська дійсно посилили тиск на Покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Водночас ситуація у Покровську залишається складною і динамічною, адже окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто, намагаючись переміщуватись та накопичуватися у населеному пункті.

За інформацією Угруповання військ Схід, у місті тривають ударно-пошукові дії, а українські захисники ліквідовують російські підрозділи та окремих піхотинців.

– Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем, – йдеться у заяві.

Як зазначили в Угрупованні військ Схід, лише за минулу добу, 29 жовтня, українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували у Покровську 13 окупантів.

Повідомляється, що чотири з них знищено біля стели, розташованій на вʼїзді до міста в північно-західній частині.

Водночас уточнюється, що логістика до Покровська ускладнена через російські FPV-дрони, проте не перервана. Дотепер Сили оборони України продовжують зачистку міста від окупантів.

