Кабмин запустил инструмент поддержки украинских педагогов — Деньги следуют за учителем. Государство будет начислять 1500 грн на виртуальный счет каждого учителя.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Проект Деньги следуют за учителем

По словам главы правительства, каждый учитель сможет использовать деньги на нужные ему учебные курсы для повышения квалификации. В декабре 2025 года педагоги смогут зарегистрироваться на платформе Вектор для участия в проекте Деньги следуют за учителем. Обучение начнется в начале 2026 года.

Сейчас смотрят

— Участие в пилотном проекте могут принять директора, заместители и учителя, работающие с 7–9 классами НУШ, а также 10 пилотными классами старшей профильной школы, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Программы учебных курсов должны соответствовать требованиям постановления Кабмина №800 и пройти верификацию УИРО (Украинского института развития образования).

Участие в пилотном проекте Деньги следуют за учителем

Платформа Вектор готовится к запуску в декабре. Однако педагоги и субъекты повышения квалификации могут ознакомиться с информацией и оставить свои контакты на странице.

Для участия в пилотном проекте набирают 100 тыс. педагогов.

Когда начнется регистрация и обучение

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации начнется в декабре 2025 года. Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января-февраля 2026 года и проходить обучение до конца календарного года.

Какие учебные программы будут доступны

Так, субъекты повышения квалификации смогут создавать и предоставлять курсы по следующим направлениям:

преодоление образовательных потерь,

психосоциальная поддержка учащихся,

реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании,

карьерное консультирование,

формирование сквозных умений,

использование цифровых технологий в обучении,

использование Scaffold,

внедрение инклюзивного обучения.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Все программы должны соответствовать типовым программам, утвержденным Минобразования.

Также министерство готовит серию информационных вебинаров для разъяснения, как будет работать проект Деньги следуют за учителем. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.