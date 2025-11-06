Кабмін запустив інструмент підтримки українських педагогів — Гроші ходять за вчителем. Держава нараховуватиме 1500 грн на віртуальний рахунок кожного вчителя.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Проєкт Гроші ходять за вчителем

За словами очільниці уряду, кожен учитель зможе використати гроші на потрібні йому навчальні курси для підвищення кваліфікації. У грудні 2025 року педагоги зможуть зареєструватися на платформі Вектор для участі в проєкті Гроші ходять за вчителем. Навчання розпочнеться на початку 2026 року.

– Участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7–9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи, – наголосила Юлія Свириденко.

Програми навчальних курсів мають відповідати вимогам постанови Кабміну №800 та пройти верифікацію УІРО (Українського інституту розвитку освіти).

Участь у пілоті Гроші ходять за вчителем

Платформа Вектор готується до запуску у грудні. Проте педагоги та суб’єкти підвищення кваліфікації можуть ознайомитися з інформацією та залишити свої контакти на сторінці.

Для участі у пілотному проєкті набирають 100 тис. педагогів.

Коли стартує реєстрація та навчання

Реєстрація для педагогів та суб’єктів підвищення кваліфікації розпочнеться у грудні 2025 року. Вчителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня–лютого 2026 року і проходити навчання до кінця календарного року.

Які навчальні програми будуть доступні

Так, суб’єкти підвищення кваліфікації зможуть створювати та надавати курси за такими напрямами:

подолання освітніх втрат,

психосоціальна підтримка учнів,

реалізація державних стандартів у профільній середній освіті,

кар’єрне консультування,

формування наскрізних умінь,

використання цифрових технологій у навчанні,

використання Scaffold,

впровадження інклюзивного навчання.

З повним переліком можна ознайомитися тут.

Усі програми мають відповідати типовим програмам, затверджених Міносвіти.

Також міністерство готує серію інформаційних вебінарів задля роз’яснення, як працюватиме проєкт Гроші ходять за вчителем. Зареєструватися можна за посиланням.

