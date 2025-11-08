На наступному тижні українцям варто готуватися до типової для листопада погоди, із туманами, незначними опадами та відносно теплими температурами.

Про це в інтерв’ю розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні на наступному тижні

– Традиційно з вихідних починаємо. Вони будуть різноманітними, але осінній характер погоди зберігатиметься. 8-го числа опадів не очікується. Високий атмосферний тиск визначатиме погоду, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий вплив атмосферного фронту, – зазначила Птуха.

За її словами, 9 листопада цей фронт пошириться на південні області, а 10-го числа вночі невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів, вдень – помірні опади очікуються на Одещині та Миколаївщині.

– Вологість повітря залишатиметься високою, вітер слабкий, тож у нічні та ранкові години формуватимуться тумани. Водіям варто бути уважними й стежити за попередженнями на нашому сайті, – наголосила синоптикиня.

Температурний режим залишається комфортним. У найближчі три доби нічна температура становитиме +1…+9°, а вдень +8…+13°, на півдні – до +16°.

Починаючи з 11 листопада, у більшості областей очікуються дощі, крім південного сходу. 12-го опади збережуться на Лівобережжі, проте будуть помірними.

– Суттєвих змін температури не буде, лише денні показники дещо знизяться. Ночами очікуємо +2…+8°, вдень +5…+12°, у центрі +9…+14°, а на півдні та сході — до +18°, – пояснила Птуха.

Після 13–14 листопада атмосферний тиск підвищиться, опадів стане менше. Погода залишатиметься стабільною й типовою для цього часу року.

– Катаклізмів не передбачається. Зливи характерні лише для літа, урагани в Україні не формуються. Нині переважає спокійний, врівноважений осінній характер погоди. З небезпечних явищ лише тумани, на які варто звертати увагу, – заспокоїла синоптикиня.

Погода у Києві на наступному тижні

Температурний фон у столиці коливатиметься в межах +6…+8° вночі та +11…+13° вдень, під час дощу — до +8…+10°.

– У Києві 10 листопада буде без опадів, 11-го можливий невеликий або помірний дощ. 12-го його припинення. З 13-го числа атмосферний тиск знову підвищуватиметься, тож опадів стане менше, – розповіла Птуха.

Наталія Птуха підсумувала, що погода на наступному тижні буде цілком комфортна для листопада, тож сюрпризів не очікується.

