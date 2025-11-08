Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Тумани та дощі, але з теплом: прогноз погоди на наступний тиждень
- Наступного тижня в Україні очікуються тумани, слабкий вітер і незначні опади.
- Температура вдень +8…+16°, у південних регіонах до +18°, ночі залишаться теплими.
- У Києві 11 листопада можливий дощ, надалі стабільна та комфортна погода.
На наступному тижні українцям варто готуватися до типової для листопада погоди, із туманами, незначними опадами та відносно теплими температурами.
Про це в інтерв’ю розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Погода в Україні на наступному тижні
– Традиційно з вихідних починаємо. Вони будуть різноманітними, але осінній характер погоди зберігатиметься. 8-го числа опадів не очікується. Високий атмосферний тиск визначатиме погоду, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий вплив атмосферного фронту, – зазначила Птуха.
За її словами, 9 листопада цей фронт пошириться на південні області, а 10-го числа вночі невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів, вдень – помірні опади очікуються на Одещині та Миколаївщині.
– Вологість повітря залишатиметься високою, вітер слабкий, тож у нічні та ранкові години формуватимуться тумани. Водіям варто бути уважними й стежити за попередженнями на нашому сайті, – наголосила синоптикиня.
Температурний режим залишається комфортним. У найближчі три доби нічна температура становитиме +1…+9°, а вдень +8…+13°, на півдні – до +16°.
Починаючи з 11 листопада, у більшості областей очікуються дощі, крім південного сходу. 12-го опади збережуться на Лівобережжі, проте будуть помірними.
– Суттєвих змін температури не буде, лише денні показники дещо знизяться. Ночами очікуємо +2…+8°, вдень +5…+12°, у центрі +9…+14°, а на півдні та сході — до +18°, – пояснила Птуха.
Після 13–14 листопада атмосферний тиск підвищиться, опадів стане менше. Погода залишатиметься стабільною й типовою для цього часу року.
– Катаклізмів не передбачається. Зливи характерні лише для літа, урагани в Україні не формуються. Нині переважає спокійний, врівноважений осінній характер погоди. З небезпечних явищ лише тумани, на які варто звертати увагу, – заспокоїла синоптикиня.
Погода у Києві на наступному тижні
Температурний фон у столиці коливатиметься в межах +6…+8° вночі та +11…+13° вдень, під час дощу — до +8…+10°.
– У Києві 10 листопада буде без опадів, 11-го можливий невеликий або помірний дощ. 12-го його припинення. З 13-го числа атмосферний тиск знову підвищуватиметься, тож опадів стане менше, – розповіла Птуха.
Наталія Птуха підсумувала, що погода на наступному тижні буде цілком комфортна для листопада, тож сюрпризів не очікується.