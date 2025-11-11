11 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла. Українська енергетика продовжує відновлення після масованих російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах.

Графіки вимкнення світла 11 листопада

Обсяги відключень світла на 11 листопада збільшено, повідомляє Укренерго. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (раніше в компанії анонсували відключення обсягом від 2 до 3,5 черг).

Зазначається, що негода знеструмила 16 населених пунктів на Кіровоградщині. До того ж, протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

– Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання, – пише відомство.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо графіків вимкнення світла в регіоні споживачі можуть подивитися на офіційних сторінках обленерго.

Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У Хмельницькій області на вівторок, 11 листопада, передбачає відключення протягом усієї доби.

Орієнтовний графік на сьогодні та всі деталі по погодинним відключенням – за посиланням.

Графік відключення світла у Чернівцях

У вівторок, 11 листопада, у Чернівцях та Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіком.

Режим роботи графіків може змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі України, повідомляє Чернівціобленерго.

Графік відключення світла у Києві

За даними ДТЕК, у столиці сьогодні світло планують вимикати таким чином:

підчерга 1.1 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

підчерга 1.2 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

підчерга 2.1 – світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;

підчерга 2.2 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;

підчерга 3.1 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

підчерга 3.2 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

підчерга 4.1 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

підчерга 4.2 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

підчерга 5.1 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;

підчерга 5.2 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

підчерга 6.1 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;

підчерга 6.2 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.

Час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключення світла у Черкасах

У Черкасах та по області протягом доби 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті Черкасиобленерго. Вони мають шість черг.

Ознайомитися можна у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” за посиланням.

Години відсутності електропостачання:

підчерга 1.1 світла не буде з 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

підчерга 1.2 світла не буде з 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 20:30 — 22:30;

підчерга 2.1 світла не буде з 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:30 — 20:30;

підчерга 2.2 світла не буде з 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:00 — 20:00;

підчерга 3.1 світла не буде з 00:00 — 02:00, 08:00 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 23:30;

підчерга 3.2 світла не буде з 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:30, 13:30 — 17:00, 19:00 — 21:30;

підчерга 4.1 світла не буде з 03:00 — 05:00, 09:30 — 13:30, 15:30 — 18:00, 19:30 — 21:30;

підчерга 4.2 світла не буде з 03:00 — 05:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 19:00, 22:00 — 24:00;

підчерга 5.1 світла не буде з 05:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 19:30, 22:30 — 24:00;

підчерга 5.2 світла не буде з 05:00 — 07:00, 11:30 — 15:30, 17:30 — 19:30, 21:30 — 24:00;

підчерга 6.1 світла не буде з 02:00 — 04:30, 07:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 19:30 — 21:30;

підчерга 6.2 світла не буде з 02:00 — 04:30, 07:00 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 20:30, 23:30 — 24:00.

Також можуть бути деякі зміни у графіках погодинних відключень, тож за актуальною інформацією можна слідкувати на сайті Черкасиобленерго.

Графік відключення світла у Вінниці

На Вінниччині 11 листопада 2025 року застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Відключення відбуватимуться з 00:00 до 24:00 години.

Вінничани можуть перевірити, коли саме у їхньому будинку чи районі не буде світла, у кілька способів:

Щоб дізнатися свій час відключення, потрібно знайти у файлі свою адресу та чергу, після чого перевірити години ймовірного знеструмлення у таблиці.

8 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистему України вдалося частково стабілізувати після наймасштабнішої з початку війни російської атаки, однак повністю відмовитися від вимкнень електроенергії зараз неможливо.

У ніч на 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

Факти ICTV розповідали, як під’єднати роутер до повербанка.

