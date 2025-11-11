Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Графіки відключення світла на 11 листопада: Укренерго посилило обмеження
- Споживання електроенергії залишається високим, тож графіки відключення світла будуть застосовуватись у більшості регіонів України.
- Протягом 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.
- Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігатиметься до кінця доби.
11 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла. Українська енергетика продовжує відновлення після масованих російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах.
Графіки вимкнення світла 11 листопада
Обсяги відключень світла на 11 листопада збільшено, повідомляє Укренерго. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (раніше в компанії анонсували відключення обсягом від 2 до 3,5 черг).
Зазначається, що негода знеструмила 16 населених пунктів на Кіровоградщині. До того ж, протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
– Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання, – пише відомство.
В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо графіків вимкнення світла в регіоні споживачі можуть подивитися на офіційних сторінках обленерго.
Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
- Графік відключення світла у Хмельницькій області
У Хмельницькій області на вівторок, 11 листопада, передбачає відключення протягом усієї доби.
Орієнтовний графік на сьогодні та всі деталі по погодинним відключенням – за посиланням.
- Графік відключення світла у Чернівцях
У вівторок, 11 листопада, у Чернівцях та Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіком.
Режим роботи графіків може змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі України, повідомляє Чернівціобленерго.
- Графік відключення світла у Києві
За даними ДТЕК, у столиці сьогодні світло планують вимикати таким чином:
- підчерга 1.1 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
- підчерга 1.2 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
- підчерга 2.1 – світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;
- підчерга 2.2 – світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;
- підчерга 3.1 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- підчерга 3.2 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- підчерга 4.1 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
- підчерга 4.2 – світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
- підчерга 5.1 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;
- підчерга 5.2 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
- підчерга 6.1 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;
- підчерга 6.2 – світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.
Час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
- Графік відключення світла у Черкасах
У Черкасах та по області протягом доби 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті Черкасиобленерго. Вони мають шість черг.
Ознайомитися можна у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” за посиланням.
Години відсутності електропостачання:
- підчерга 1.1 світла не буде з 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;
- підчерга 1.2 світла не буде з 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 20:30 — 22:30;
- підчерга 2.1 світла не буде з 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:30 — 20:30;
- підчерга 2.2 світла не буде з 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:00 — 20:00;
- підчерга 3.1 світла не буде з 00:00 — 02:00, 08:00 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 23:30;
- підчерга 3.2 світла не буде з 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:30, 13:30 — 17:00, 19:00 — 21:30;
- підчерга 4.1 світла не буде з 03:00 — 05:00, 09:30 — 13:30, 15:30 — 18:00, 19:30 — 21:30;
- підчерга 4.2 світла не буде з 03:00 — 05:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 19:00, 22:00 — 24:00;
- підчерга 5.1 світла не буде з 05:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 19:30, 22:30 — 24:00;
- підчерга 5.2 світла не буде з 05:00 — 07:00, 11:30 — 15:30, 17:30 — 19:30, 21:30 — 24:00;
- підчерга 6.1 світла не буде з 02:00 — 04:30, 07:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 19:30 — 21:30;
- підчерга 6.2 світла не буде з 02:00 — 04:30, 07:00 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 20:30, 23:30 — 24:00.
Також можуть бути деякі зміни у графіках погодинних відключень, тож за актуальною інформацією можна слідкувати на сайті Черкасиобленерго.
- Графік відключення світла у Вінниці
На Вінниччині 11 листопада 2025 року застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Відключення відбуватимуться з 00:00 до 24:00 години.
Вінничани можуть перевірити, коли саме у їхньому будинку чи районі не буде світла, у кілька способів:
- у чат-ботах АТ «Вінницяобленерго» у Viber та Telegram;
- у розділі Онлайн графік погодинних відключень на сайті компанії, де можна скористатись пошуком за адресою, ЕІС-кодом або особовим рахунком;
- в особистому кабінеті споживача на сайті Вінницяобленерго;
- у розділі Графік погодинних відключень, де доступний орієнтовний файл із розподілом черг.
Щоб дізнатися свій час відключення, потрібно знайти у файлі свою адресу та чергу, після чого перевірити години ймовірного знеструмлення у таблиці.
8 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистему України вдалося частково стабілізувати після наймасштабнішої з початку війни російської атаки, однак повністю відмовитися від вимкнень електроенергії зараз неможливо.
У ніч на 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.
